Адвокат Дмитрия Захарченко сообщил, что бывшему полковнику сделана операция в больнице при СИЗО

По словам Александра Горбатенко, медики удалили паховую грыжу. Захарченко и сторона защиты добивались хирургического вмешательства с августа. Адвокат сказал ТАСС, что как только состояние здоровья позволит Захарченко, его вернут в СИЗО «Лефортово» для участия в судебном разбирательстве по новому уголовному делу" – о получении взятки на полтора миллиарда рублей.

Ранее Захарченко был приговорен по делу о взятках к 13 годам колонии, затем срок сократили на полгода. По данным следствия, при обыске были обнаружены наличные в разной валюте на 8,5 миллиарда рублей.