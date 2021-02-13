В подмосковном МЧС, как передает ТАСС, опровергают сообщения о ЧП в торговом центре в Щелкове

Менее получаса назад агентство РИА Новости со ссылкой на МЧС сообщило об обрушении в торговом центре и о том, что под завалами могут быть люди. В МЧС сказали «Интерфаксу», что надувная крыша сдулась во время уборки снега на спортивном сооружении рядом с торговым центром в подмосковном Щелково, информация о людях внутри не подтверждается.