Прокуратура, как передает ТАСС, проверяет информацию о травмах собаки во время полета из Москвы в Стамбул

По словам источника агентства, речь о жалобе главного редактора телеграм-канала Baza Никиты Могутина. Он написал, что во время перелета из Москвы в Стамбул авиакомпанией «Аэрофлот» пострадала его корги и теперь хромает. По словам Могутина, также была сломана переноска, у нее проломлены стенки и вырваны крепежные болты.
2021-02-13T11:34:11+03:00
2021-02-13T11:34:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 13 февраля 2021
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