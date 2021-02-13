Прокуратура, как передает ТАСС, проверяет информацию о травмах собаки во время полета из Москвы в Стамбул

По словам источника агентства, речь о жалобе главного редактора телеграм-канала Baza Никиты Могутина. Он написал, что во время перелета из Москвы в Стамбул авиакомпанией «Аэрофлот» пострадала его корги и теперь хромает. По словам Могутина, также была сломана переноска, у нее проломлены стенки и вырваны крепежные болты.