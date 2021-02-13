Снегопад обрушил на Москву за 30 часов 75% месячной нормы осадков

Об этом сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро. В центре погоды «Фобос» отмечают, что по высоте сугробов может быть побит рекорд 65-летней давности. По оценке сервиса «Яндекса» на дорогах сохраняются 8-балльные пробки. В столичном департаменте транспорта сказали РИА Новости, что патрули вытащили почти 400 застрявших грузовиков. В аэропортах Москвы задержаны десятки рейсов.

В сложившихся условиях городские службы работают круглосуточно в усиленном режиме, — сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Снегопад продолжится и в выходные.