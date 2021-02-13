В Москве сегодня открывается выставка картин художника Васи Ложкина под названием «Изыди, вирус окаянный»

Автор представленных работ Алексей Куделин рассказал радиостанции «Эхо Москвы», что идея выставки возникла, в том числе, из-за коронавирусных ограничений.
Новые работы художника Васи Ложкина выставлены в Музее современной истории до 8 марта.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Автор представленных работ Алексей Куделин рассказал радиостанции «Эхо Москвы», что идея выставки возникла, в том числе, из-за коронавирусных ограничений.
Новые работы художника Васи Ложкина выставлены в Музее современной истории до 8 марта.