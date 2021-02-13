Госдепартамент США осудил Россию за нарушения прав человека

Во внешнеполитическом ведомстве их назвали ужасными и намерены этому противостоять.

США обсуждают жестокие действия силовиков по отношению к протестующим на акциях в поддержку Алексея Навального, работа над ответными мерами ведется, сообщил представитель госдепартамента Нед Прайс. Людей, которые вышли на несогласованные акции, он назвал «храбрыми россиянами» и подчеркнул, что Вашингтон осуждает репрессии против них.

Преследование Навального Прайс назвал политически мотивированным и напомнил, что главный критик Кремля был отравлен боевым ядом. Упомянул представитель Госдепа и о задержании в Нижнем Новгороде двух молодых чеченцев-гомосексуалов, которые покинули республику из-за преследования местных властей, их задержали силовики, вывезли в Гудермес и подозревают в терроризме. Прайс добавил что США также изучают сообщения о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы 16-го года, на которых победил Дональд Трамп, хакерских атаках и вознаграждения боевикам за нападения на солдат США в Афганистане. Российская сторона эти обвинения не раз отрицала.

США изучают возможность персональных санкций против российских чиновников, причастных к отравлению и тюремному заключению Алексея Навального. В Кремле в ответ сказали, что привыкли к угрозам и ограничительным мерам со стороны Вашингтона. Над аналогичными санкциями задумался и Евросоюз.