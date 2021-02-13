«Коммерсант»: В телеграм-каналах распространяют личные данные возможных сторонников Алексея Навального

В базе данных есть имена, фамилии и номера телефонов почти 30 тысяч человек из разных регионов России, среди которых и координаторы региональных штабов арестованного политика. Ранее по итогам трех массовых акций в разных городах в поддержку Алексея Навального, по подсчетам проекта «ОВД-Инфо», были задержаны в общей сложности 11 тысяч человек.