Как сообщили в столичном департаменте транспорта, патрули вытащили почти 400 застрявших грузовиков. Снегопад продолжится до завтрашнего вечера, сказал «Эху» специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.
В столичных аэропортах задержаны более 40 рейсов.
В Москве из-за рекордного снегопада по оценке сервиса «Яндекса» сохраняются 8-балльные пробки
Как сообщили в столичном департаменте транспорта, патрули вытащили почти 400 застрявших грузовиков. Снегопад продолжится до завтрашнего вечера, сказал «Эху» специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.