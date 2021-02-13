В Москве из-за рекордного снегопада по оценке сервиса «Яндекса» сохраняются 8-балльные пробки

Как сообщили в столичном департаменте транспорта, патрули вытащили почти 400 застрявших грузовиков. Снегопад продолжится до завтрашнего вечера, сказал «Эху» специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

В столичных аэропортах задержаны более 40 рейсов.

