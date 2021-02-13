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10:35, 13 февраля 2021

В Госдепартаменте США заявили, что ведут работу над мерами в ответ на нарушения прав человека в России

К нарушениям в ведомстве отнесли жестокие действия отношению к протестующим, которые вышли на улицы в поддержку политика Алексея Навального, а также задержание двух подопечных организации «Российская ЛГБТ-сеть» из Чечни. Представитель Госдепа Нед Прайс также добавил, что США изучают «злонамеренные действия» со стороны России, в частности, сообщения о вмешательстве Москвы в выборы, хакерских атаках и вознаграждении боевикам в Афганистане за нападения на американских солдат. Российская сторона не раз отрицала эти обвинения.



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