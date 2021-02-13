Правительство России расширило санкции против Украины

В список юридических лиц были включены три компании и два дочерних предприятия из Одессы, две компании из Днепра, а также юрлица, зарегистрированные в Полтаве и в Панаме. Перечень был опубликован на портале правовой информации. Всего в нем более 80 компаний.
2021-02-13T10:32:35+03:00
2021-02-13T10:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 13 февраля 2021
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