В Москве за ночь выпало 40% месячной нормы осадков, а за сутки с небольшим — 75%

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы. Снег в столичном регионе непрерывно идёт второй день подряд. Высота снежного покрова в Москве достигла 56 сантиметров и может побить рекорд 1956 года, сообщили в центре погоды «Фобос». Ситуацию на дорогах сервис «Яндекс. Пробки» оценивает в 9 баллов из 10. В столичных аэропортах задержаны более 40 рейсов. По прогнозу снегопад прекратится только завтра вечером.