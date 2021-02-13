В Москве за ночь выпало 40% месячной нормы осадков, а за сутки с небольшим — 75%

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы. Снег в столичном регионе непрерывно идёт второй день подряд. Высота снежного покрова в Москве достигла 56 сантиметров и может побить рекорд 1956 года, сообщили в центре погоды «Фобос». Ситуацию на дорогах сервис «Яндекс. Пробки» оценивает в 9 баллов из 10. В столичных аэропортах задержаны более 40 рейсов. По прогнозу снегопад прекратится только завтра вечером.
2021-02-13T10:32:00+03:00
2021-02-13T10:37:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 13 февраля 2021
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