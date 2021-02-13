В МВД по Северной Осетии полностью исключают версию теракта в торговом центре Владикавказа

Инцидент произошёл сутки назад, трехэтажное здание разрушилось.

Экспертиза показала отсутствие следов взрывчатки на месте случившегося. Выводы специалистов подтверждают, что теракта в торговом центре не было, приводит агентство ТАСС слова одного из высокопоставленных полицейских Северной Осетии. Местные власти называют предварительной причиной взрыв газовоздушной смеси. При этом, как пишет интернет-издание Кавказский узел, мощный взрыв во Владикавказе напомнил горожанам о терактах, которые произошли в столице республики больше 10 лет назад. Тем не менее, версия о том, что всему виной стал газ, озвученная экстренными службами, людей несколько успокоила.

Напомним, взрыв в торговом центре прогремел вчера утром на северо-западе Владикавказа. В трехэтажном здании находился супермаркет Магнит, стоматологическая клиника, магазин мебели, офисы. Здание сложилось как карточный домик. Оно было газифицировано, у него была автономная газовая котельная. В здании в момент взрыва находился один человек, он не пострадал. Возбудили уголовное дело из-за уничтожения или повреждения имущества по неосторожности. Его по требованию Александра Бастрыкина расследует центральный аппарат СК.

Спасатели под завалами никого не обнаружили, сообщили в правительстве Северной Осетии. Работы по расчистке продолжаются.