Основательница сервиса знакомств Bumble стала самой молодой женщиной-миллиардером, которая сама заработала капитал

Состояние 31-летней Уитни Вульф Херд журнал Forbes оценил в миллиард 600 миллионов долларов после успешного выхода ее компании на американскую биржу. В четверг сервис Bumble продал акций более чем на 2 миллиарда долларов. Уитни Вульф Херд была соучредителем и одним из руководителей сервиса знакомств Tinder. В ее приложении писать первыми сообщения могут только девушки.