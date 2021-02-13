Основательница сервиса знакомств Bumble стала самой молодой женщиной-миллиардером, которая сама заработала капитал

Состояние 31-летней Уитни Вульф Херд журнал Forbes оценил в миллиард 600 миллионов долларов после успешного выхода ее компании на американскую биржу. В четверг сервис Bumble продал акций более чем на 2 миллиарда долларов. Уитни Вульф Херд была соучредителем и одним из руководителей сервиса знакомств Tinder. В ее приложении писать первыми сообщения могут только девушки.
2021-02-13T09:33:15+03:00
2021-02-13T09:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 13 февраля 2021
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