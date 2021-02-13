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09:32, 13 февраля 2021

В МВД по Северной Осетии заявили, что версия теракта в торговом центре во Владикавказе исключена

На месте не нашли следов взрывчатки, отметили в ведомстве, передает ТАСС. Накануне утром во Владикавказе произошел взрыв в торговом центре, в здании которого находился супермаркет «Магнит». По данным властей, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по уничтожению или повреждению имущества по неосторожности.

Трехэтажное здание полностью разрушено. По данным местных властей, предварительная причина — взрыв газовоздушной смеси. Здание было газифицировано, у него была автономная газовая котельная.



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