Из-за снегопада и гололедицы ситуация на дорогах не нормализовалась даже ночью, а утром опять начала ухудшаться. Движение, как сообщается, затруднено местами на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также некоторых бульварах. Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах, юго-востоке, юго-западе и северо-западе МКАД. Вылетные магистрали
преимущественно свободны.
Накануне 10-балльные заторы на дорогах столицы сохранялись почти 3 часа.
По прогнозам синоптиков, мощный снегопад в Московском регионе, начавшийся во второй половине четверга, может продлиться до вечера воскресенья.
Загруженность автомобильных дорог Москвы, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», держится на уровне 8 баллов
Из-за снегопада и гололедицы ситуация на дорогах не нормализовалась даже ночью, а утром опять начала ухудшаться. Движение, как сообщается, затруднено местами на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также некоторых бульварах. Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах, юго-востоке, юго-западе и северо-западе МКАД. Вылетные магистрали