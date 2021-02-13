Загруженность автомобильных дорог Москвы, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», держится на уровне 8 баллов

Из-за снегопада и гололедицы ситуация на дорогах не нормализовалась даже ночью, а утром опять начала ухудшаться. Движение, как сообщается, затруднено местами на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также некоторых бульварах. Скорость автомобильного потока снижена на центральных улицах, юго-востоке, юго-западе и северо-западе МКАД. Вылетные магистрали

преимущественно свободны.

Накануне 10-балльные заторы на дорогах столицы сохранялись почти 3 часа.

По прогнозам синоптиков, мощный снегопад в Московском регионе, начавшийся во второй половине четверга, может продлиться до вечера воскресенья.

