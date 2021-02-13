Тайга.инфо: Следователи довели до слёз учёную Проскурину, которая рассказала президенту о маленьких зарплатах

Новосибирские следователи как пишет издание Тайга.инфо довели до слёз учёную Анастасию Проскурину, которая в начале недели рассказала президенту о маленьких зарплатах.

В институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН приехали следователи. Они изъяли бухгалтерскую документацию и трудовые договоры сотрудников НИИ. С некоторыми долго беседовали наедине, с ученой Анастасией Проскуриной говорили около часа. По словам коллег, после разговора она плакала в своем кабинете. Источник издания Тайга.инфо, знакомый с ситуацией, подтвердил: один из вопросов следователей касался того, не давил ли кто-нибудь на ученых, чтобы поднять тему зарплат перед президентом. Переполох начался после того как Проскурина рассказала Владимиру Путину на заседании Совета по науке и образованию, что получает 25 тысяч рублей, с надбавками 32, работая на полную ставку. При этом, согласно указу президента зарплата ученых должна составлять 200 процентов от средней по региону, это около 80 тысяч рублей.

Президент процитировал фразу «Где деньги, Зин?» из песни Высоцкого, обращённую к министру финансов Антону Силуанову. Путин поручил профильным ведомствам разобраться в ситуации. Позже министр образования Валерий Фальков назвал Путину свой вариант размера зарплаты ученой. По его словам, в среднем она получает 44 тысячи рублей.

Руководство института уверяет, что учреждение не могло потратить на зарплаты 30 миллионов рублей, которые остались к концу прошлого года, поскольку деньги были целевыми. Они, в том числе, предназначались на оплату коммунальных услуг и выполнение ранее взятых обязательств, уточнил представитель НИИ.