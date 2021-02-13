Таким образом прирост за ночь превысил 40% месячной нормы, а за весь период снегопада — 65%. Об этом сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы. Норма для столицы в феврале — 36 мм.
Мощный снегопад обрушился на столицу с полуночи пятницы. По информации Гидрометцентра России, в Москве до 9 утра субботы
действует предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности.
Синоптики прогнозируют, что снегопад ослабеет к 15 часам, а полностью прекратится только к вечеру воскресенья.
В Москве за ночь, по предварительным данным, выпало 15 мм осадков, а с начала снегопада — 24 мм
Таким образом прирост за ночь превысил 40% месячной нормы, а за весь период снегопада — 65%. Об этом сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы. Норма для столицы в феврале — 36 мм.