В Москве за ночь, по предварительным данным, выпало 15 мм осадков, а с начала снегопада — 24 мм

Таким образом прирост за ночь превысил 40% месячной нормы, а за весь период снегопада — 65%. Об этом сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы. Норма для столицы в феврале — 36 мм.

Мощный снегопад обрушился на столицу с полуночи пятницы. По информации Гидрометцентра России, в Москве до 9 утра субботы

действует предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности.

Синоптики прогнозируют, что снегопад ослабеет к 15 часам, а полностью прекратится только к вечеру воскресенья.

