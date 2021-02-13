Около сотни задержанных на акциях протеста должны сегодня покинуть центр содержания мигрантов в подмосковном Сахарове

Около сотни задержанных на акциях протеста в поддержку Алексея Навального должны сегодня покинуть центр содержания мигрантов в подмосковном Сахарове.

Член ОНК Москвы Марина Литвинович надеется, что все люди, которые выходят из спецприемника благополучно доберутся до дома.

Литвинович также надеется, что в ближайшее время спецприемник в Сахарове будет закрыт.

