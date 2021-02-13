Z Архив новостей новости
5 0 6 0
08:32, 13 февраля 2021

Около сотни задержанных на акциях протеста должны сегодня покинуть центр содержания мигрантов в подмосковном Сахарове

Около сотни задержанных на акциях протеста в поддержку Алексея Навального должны сегодня покинуть центр содержания мигрантов в подмосковном Сахарове.
Член ОНК Москвы Марина Литвинович надеется, что все люди, которые выходят из спецприемника благополучно доберутся до дома.
Литвинович также надеется, что в ближайшее время спецприемник в Сахарове будет закрыт.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 февраля Поздравить…

5 300 6 6633 08.02
Блоги

Алексей Мельников публицист

Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…

5 68 6 11527 06.02
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Организация государственных беспорядков. Быстро. Дорого. Близоруко Можно продолжать гоняться за лидерами, запугивать рядовых участников, но всё это в итоге умножает протест, потому что работает на рост возмущения общества и увеличение числа несогласных…

5 74 6 28428 06.02
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Игра в поддавки На раскрутку Навального истрачены миллионы долларов. Тысячи человеко-часов. 12-15 лет работы пропагандистской кампании, сотрудников спецслужб, экспертов, социальных психологов и проч…

5 296 6 109321 06.02
Блоги

Алексей Мельников публицист

С фонарем в прекрасную Россию Формы «лидерства протеста» за прошедший месяц впечатляют…

5 328 6 30798 10.02
Блоги

Карина Орлова журналист

Конгресс против Джокера: в Сенате начинается второй процесс импичмента Трампу Демократы намерены показывать многочисленные видео событий 6 января и подробно разобрать речь Трампа на митинге в тот день…

5 164 6 17274 09.02
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Заявления Явлинского – очень расчетливый удар. Дело в том, что история с «Умным голосованием» оказалась страшным ударом, в том числе, по Явлинскому и по его политическому благополучию…

5 64 6 7058 12.02
#слушать 51:05 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель МИД России

За всеми людьми, которые сейчас называют себя оппозиционерами, призывают к незаконным акциям, мы видим стоящих, так сказать, западных кураторов — назовите как хотите…

5 194 6 24839 10.02
#слушать 38:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Николай Рыбаков председатель партии «Яблоко»

Мы не отступим Мы не приемлем травлю, злобу и агрессию, развернувшиеся в публичном пространстве в отношении Г.А. Явлинского и Партии «ЯБЛОКО»...

5 232 6 36686 11.02
Блоги

+ МИД России завел аккаунт в TikTok МИД России завел аккаунт в TikTok Героями первого видео стали Алексей Навальный и Сергей Лавров…

5 89 6 33874 06.02
8читать ;смотреть
Блоги

Павел Арзамасцев журналист, член КПРФ

Явление Явлинского народу – а, что, неплохо, Григорий Ляксеевич! Но очередной выход Явлинского к народу, ИМХО, оказался весьма, весьма неплох!..

5 54 6 9003 10.02
Голосование
Нужно ли исключить Явлинского из партии?
5 114 6 18920 08.02
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Чего следует ожидать? Будут вываливаться тонны компромата, тонны лжи, огромное количество нанятых, проплаченных (скудно проплаченных) людей. Всё-таки людей, получающих от этого наслаждение, немного. Поэтому им надо платить хоть чуть-чуть. Им будут платить…

5 163 6 87457 06.02
Интервью Разворот (утренний)

Константин Богомолов гость: Константин Богомолов режиссер

«Новая этика» агрессивно навязывает несвободу в области мысли и эмоции. Ты должен любить то, что любят эти люди, что они устанавливают как обязательное для любви и ненавидят всех, кто не согласен с их системой ценностей…

5 71 6 11970 11.02
#слушать 41:35 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Михаил Мягков научный директор РВИО

Выбор героев – очень серьёзный вопрос Журналист Невзоров, очевидно, плохо знает свою историю. Чему надо всё-таки, я думаю, подучиться. Он говорит, что Зоя – фанатичка, выполнявшая преступные приказы. Но давайте с вами взглянем правде в глаза…

5 259 6 44184 11.02
Блоги

Михаил Таратута журналист

Посмотрим, что скажет Трамп Не знаю уж какие цели преследует руководство Демпартии, затеяв всю эту историю с импичментом, когда прекрасно понимает, что в Сенате не наберет необходимых 17 перебежчиков из числа сенаторов — республиканцев…

5 62 6 10924 10.02

Популярное за неделю

Новости

Foreign Policy: Сторонники Владимира Путина готовятся к его неизбежному уходу с политической сцены «Российское руководство стремится установить долгосрочную политическую стабильность, которая не позволит следующим лидерам страны нарушать созданный ими баланс», — пишет издание…

5 23 6 62360
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Есть огромное преимущество у диктатуры: ее бесполезно бояться. Ты можешь быть кем угодно — аполитичным модельером, парикмахером. К тебе все равно придут. Ты можешь быть глухонемым – тебя все равно осудят за скандирование…

5 60 6 105371 10.02
#слушать 53:08 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Прав ли Григорий Явлинский, резко критикуя Алексея Навального? 
5 162 6 55517 07.02
Блоги

Алексей Елаев юрист

Про ветерана Великой Отечественной Игната Артёменко и «народных документоведов» Попробую сформулировать вопросы, накопившиеся в эти два дня у общественности, и дать на них ответы…

5 195 6 207175 07.02
Интервью Код доступа

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Им дают удовлетворить самый гнусный инстинкт. Это не инстинкт воровства, а инстинкт забитого человека: «Да, мне плохо, у меня однокомнатная квартира, живу у коммуналке. Зато я других бью»...

5 113 6 109171 06.02
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8997982
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4810355

Сегодня в эфире