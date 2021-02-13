Госдеп США заявил об «ужасном нарушении прав человека» в России

Вашингтон обдумывает меры в ответ на такие случаи. Об этом заявил представитель госдепартамента Нед Прайс. По его словам, речь идет в том числе о жестоких действиях по отношению к протестующим, которые вышли на улицы в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а также задержании двух чеченцев Салеха Магамадова и Исмаила Исаева.

Представитель Госдепа также добавил, что США изучают «злонамеренные действия» со стороны России, в частности, сообщения о вмешательстве Москвы в выборы, хакерских атаках и вознаграждении запрещенному в России радикальному движению «Талибан» за нападения на американских солдат в Афганистане. Российская сторона не раз отрицала эти обвинения.

