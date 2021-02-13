В Нью-Йорке сегодня распродадут экспонаты музея КГБ

В прошлом году он закрылся из-за коронавируса.

В аукционном доме Julien`s Auctions с молотка сегодня должны уйти предметы, которые почти год выставлялись в местном музее КГБ. С 200 долларов, например, начнутся торги за искусственный зуб со специальным отсеком для смертельного яда и точная копия черепа Льва Троцкого с отверстием на затылке. С 75 — будут продавать накладку для обуви с деревянными копытами. Это приспособление, как утверждали в музее, агенты советской разведки использовали, чтобы не оставлять следов при незаконном пересечении границы.

Из других лотов — стенд с правилами поведения для сотрудников КГБ и фотоальбом по которому агентов обучали описывать людей по чертам лица.

Музей советских спецслужб в Нью-Йорке открылся в начале 2019-ого года. Всего, как сообщало агентство ТАСС, там было три с половиной тысячи экспонатов.

В этом музее выставлялись личные вещи коллекционера из Литвы Юлиуса Урбайтиса, который управлял предприятием вместе с дочерью.