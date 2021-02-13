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08:02, 13 февраля 2021

Алексея Навального на следующей неделе ожидают по меньшей мере два заседания суда

20 февраля Мосгорсуд рассмотрит апелляцию о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Накануне защита обжаловала решение Симоновского суда, который ранее согласился с позицией ФСИН, обвинившей политика в уклонении от контроля исполнительной инспекции во время нахождения на лечении в Германии после отравления «Новичком». Если решение не будет изменено, оппозиционер проведет в колонии два года и восемь месяцев.
Кроме того, 16 февраля продолжится заседание Бабушкинского суда по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Вчера был второй день рассмотрения этого дела. Сам 95-летний ветеран от участия в заседании отказался, в суде зачитали его воспоминания о войне, выслушали показания его внука, а также экспертов-лингвистов, самого Навального и его защиты.

«Любые оскорбления, звучащие в адрес ветеранов Великой Отечественной Войны, можно расценивать как направленные на реабилитацию нацизма». Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Нарышкин также добавил, что большинство россиян выступают против попыток исказить правду о подвиге советского народа в годы войны.



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