Загруженность автомобильных дорог в Москве на фоне снегопада и гололедицы всю ночь держалась на уровне 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». Утром ситуация стала еще хуже. Основные затруднения наблюдаются на МКАД, местами также на Третьем транспортном кольце, Варшавском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Накануне вечером пробки достигли максимальных 10 баллов, такая загруженность сохранялась почти три часа.



Снегопад, который обрушился на Москву, побил суточный рекорд осадков 1973 года.

В сложившихся условиях городские службы работают круглосуточно в усиленном режиме, — сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Снегопад продолжится и в выходные.