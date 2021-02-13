США пока сохранят таможенные пошлины на импорт сыра, вина и других продуктов питания из Европы. Об этом говорится в опубликованном документе аппарата представителя США на торговых переговорах. В нем отмечается, что американские власти «согласны с тем, что в настоящее время нет необходимости пересматривать» тарифы, введенные администрацией предыдущего президента Дональда Трампа. При этом подчеркивается, что аппарат торгпреда «продолжит рассмотрение действий, предпринятых в ходе расследования», которое привело к введению пошлин в 2019 году. Американский ресторанный бизнес, которому последствия пандемии коронавируса нанесли серьезный ущерб, а также европейские власти неоднократно призывали отменить данные тарифы.