Останки французских и русских солдат времен войны 1812 года торжественно перезахоронят в Смоленской области

Останки французских и русских солдат и офицеров времен Отечественной войны 1812 года торжественно перезахоронят в городе Вязьма Смоленской области.

Археологическая экспедиция, которая и обнаружила многочисленные свидетельства боев под Смоленском, проходила под патронажем президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Археологам удалось найти останки 126 человек, в том числе троих женщин и двоих детей. По мнению президента фонда русско-французских исторических инициатив Пьера Малиновского русские солдаты напали на противников, когда те спали в снегу, а морозы тогда были достаточно суровые. Женщины могли быть как француженками, состоявшими при обозе, так и местными жительницами. Кроме того, поисковикам удалось найти останки наполеоновского генерала Шарля Этьена Гюдена, который считался пропавшим без вести. Русских и французов захоронят в общей братской могиле с воинскими почестями. На церемонии ожидаются представители фамилии Мюратов и дома Романовых.

На месте захоронения будет установлен монумент.