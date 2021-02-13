Супруга 45-го президента США Дональда Трампа заявила о создании новой организации — «Офиса Меланьи Трамп». Об этом говорится в пока единственном сообщении в учетной записи новой организации в «Твиттере», которое перепостила на своей странице бывшая первая леди США. По сведениям телеканала Си-эн-эн, работа Офиса будет связана с помощью детям и станет продолжением информационной-просветительской инициативы Be Best, которая фокусировалась на вопросах детского здоровья, благосостояния, а также безопасности при выходе детей в интернет. Штаб-квартира организации будет располагаться в городе Палм-Бич в штате Флорида.