Супруга 45-го президента США Дональда Трампа заявила о создании новой организации — «Офиса Меланьи Трамп». Об этом говорится в пока единственном сообщении в учетной записи новой организации в «Твиттере», которое перепостила на своей странице бывшая первая леди США. По сведениям телеканала Си-эн-эн, работа Офиса будет связана с помощью детям и станет продолжением информационной-просветительской инициативы Be Best, которая фокусировалась на вопросах детского здоровья, благосостояния, а также безопасности при выходе детей в интернет. Штаб-квартира организации будет располагаться в городе Палм-Бич в штате Флорида.
2021-02-13T06:32:32+03:00
2021-02-13T06:32:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:32, 13 февраля 2021
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