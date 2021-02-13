США обвинили Россию и Китай в использовании вакцины от коронавируса как инструмент дипломатии. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Накануне российский фонд прямых инвестиций сообщил, что российский препарат «Спутник V» зарегистрировали в Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и в Казахстане. Таким образом, общее количество стран, одобривших российскую вакцину, достигло 27.

В начале февраля ведущий медицинский журнал Lancet опубликовал результаты исследований, согласно которым эффективность «Спутник V» составляет около 92%.