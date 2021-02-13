Bellingcat полагает, что к отравлению Навального мог быть причастен связанный с Кремлем сотрудник ФСБ Роман Мезенцев

Bellingcat полагает, что к отравлению Алексея Навального мог быть причастен связанный с Кремлем сотрудник ФСБ Роман Мезенцев. Ранее издание его называло в числе отравителей политика Владимира Кара-Мурзы-младшего. Как сообщил в эфире телеканала Дождь журналист-расследователь Христо Грозев, Мезенцев являлся «самым высокопоставленным человеком в иерархии группы». Он созванивался с другими ее участниками в период, когда, вероятно, готовилась операция по Навальному. Расследователь полагает, что именно через Мезенцева проходили заказы. Грозев также предположил, что Кара-Мурзу, в отличие от Навального, скорее всего, отравили не «Новичком».

Ранее Bellingcat опубликовал совместное расследование с The Insider и Der Spiegel, из которого следует, что сотрудники ФСБ, предположительно участвовавшие в отравлении Навального, могли быть причастны к двум попыткам отравить Кара-Мурзу в 2015 и 2017 годах.