Из-за непогоды в Москве даже ночью сохранились восьмибалльные пробки. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки». Движение затруднено в основном на на МКАДе, а также на некоторых участках Садового и Третьего транспортного колец. Вчера из-за снегопада пробки в Москве достигали 10 баллов.

Сильная метель, которая началась накануне в столице, серьезно осложнил жизнь москвичей. Многие были недовольны работой коммунальных служб, отмечая, что практически не видят на улицах техники для уборки снега и дворников. Об этом нашему корреспонденту рассказали люди, которые живут на юго-востоке столицы.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится все выходные. Следом за ним обещают морозы, которые будут, как минимум, на 7 градусов ниже климатической нормы. Температура ночью в Центральной части России может опуститься до минус 30, днем до минус 17, сообщили в Росгидромете.