Около сотни человек должны покинуть спецприемник в Сахарове, где содержатся арестованные после акций оппозиции

Около сотни человек должны сегодня покинуть спецприемник в Сахарове, где содержатся арестованные после акций в поддержку Алексея Навального. Ранее омбудсмен Москвы обратилась в МВД в связи с информацией об ухудшении условий в спецприемнике. Об этом «Эху» сообщила сама Татьяна Потяева.

Как сообщал главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов, ему и его сокамерникам несколько дней запрещали прогулки, перевели в двухместные камеры с огромными батареями, которые днем включены на полную, а ночью выключены. Всех арестованных якобы обыскивали, ставили лицом к стене, клали на пол и заламывали руки.