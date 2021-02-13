В Бабушкинском суде Москвы прошло второе заседание по делу против Алексея Навального о клевете. Его обвиняют в распространении ложных сведений о ветеране Игнате Артеменко. 95-летний ветеран от участия в заседании отказался. В суде в течение 40 минут зачитывали его воспоминания о войне, показания дал его внук, были допрошены два эксперта-лингвиста — от обвинения и от защиты, выступил сам Навальный и его защита.

Комментарий политика под видео телеканала Russia Today не подпадает под статью о клевете, сказала его адвокат Ольга Михайлова.

И Ольга Михайлова, и Алексей Навальный получили от судьи множество предупреждений. Адвокат расценивает это как реакцию на попытку отвода судьи.

Рассмотрение дела продолжится 16 февраля.