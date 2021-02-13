Футбольный клуб ЦСКА оштрафовали на 10 тысяч евро за поведение болельщиков на матче Лиги Европы. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций. В ходе встречи ЦСКА с командой «Фейенорда» из Нидерландов в ноябре прошлого года фанаты армейцев скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. В пресс-службе УЕФА отметили, что первоначально союз решил частично закрыть фанатские секторы на ближайшем домашнем матче ЦСКА под эгидой организации, но после рассмотрения апелляции эту меру заменили штрафом.