Футбольный клуб ЦСКА оштрафовали на 10 тысяч евро за поведение болельщиков на матче Лиги Европы. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций. В ходе встречи ЦСКА с командой «Фейенорда» из Нидерландов в ноябре прошлого года фанаты армейцев скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. В пресс-службе УЕФА отметили, что первоначально союз решил частично закрыть фанатские секторы на ближайшем домашнем матче ЦСКА под эгидой организации, но после рассмотрения апелляции эту меру заменили штрафом.
2021-02-13T05:15:01+03:00
2021-02-13T05:15:01+03:00
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05:15, 13 февраля 2021
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