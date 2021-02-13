Z Архив новостей новости
5 0 6 0
05:15, 13 февраля 2021

Футбольный клуб ЦСКА оштрафовали на 10 тысяч евро за поведение болельщиков на матче Лиги Европы

Футбольный клуб ЦСКА оштрафовали на 10 тысяч евро за поведение болельщиков на матче Лиги Европы. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций. В ходе встречи ЦСКА с командой «Фейенорда» из Нидерландов в ноябре прошлого года фанаты армейцев скандировали оскорбительные кричалки в адрес главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. В пресс-службе УЕФА отметили, что первоначально союз решил частично закрыть фанатские секторы на ближайшем домашнем матче ЦСКА под эгидой организации, но после рассмотрения апелляции эту меру заменили штрафом.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 февраля Поздравить…

5 300 6 6615 08.02
Блоги

Алексей Мельников публицист

Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…

5 68 6 11433 06.02
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Организация государственных беспорядков. Быстро. Дорого. Близоруко Можно продолжать гоняться за лидерами, запугивать рядовых участников, но всё это в итоге умножает протест, потому что работает на рост возмущения общества и увеличение числа несогласных…

5 74 6 28336 06.02
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Игра в поддавки На раскрутку Навального истрачены миллионы долларов. Тысячи человеко-часов. 12-15 лет работы пропагандистской кампании, сотрудников спецслужб, экспертов, социальных психологов и проч…

5 295 6 109183 06.02
Блоги

Алексей Мельников публицист

С фонарем в прекрасную Россию Формы «лидерства протеста» за прошедший месяц впечатляют…

5 327 6 30739 10.02
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

2733048

5 62 6 6599 12.02
#слушать 51:05 ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Карина Орлова журналист

Конгресс против Джокера: в Сенате начинается второй процесс импичмента Трампу Демократы намерены показывать многочисленные видео событий 6 января и подробно разобрать речь Трампа на митинге в тот день…

5 162 6 17256 09.02
Блоги

«Настоящее время» блог проекта (является иноагентом)

+ Смотри в оба: Пропагандой по Навальному Смотри в оба: Пропагандой по Навальному Спустя две недели после выхода расследования Навального о «Дворце Путина» в Геленджике провластные СМИ наконец-то определились – все это «иностранная диверсия» против президента, против России, на чьи природные богатства покусился Запад…

5 74 6 42745 06.02
8читать ;смотреть
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова официальный представитель МИД России

За всеми людьми, которые сейчас называют себя оппозиционерами, призывают к незаконным акциям, мы видим стоящих, так сказать, западных кураторов — назовите как хотите…

5 194 6 24830 10.02
#слушать 38:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Николай Рыбаков председатель партии «Яблоко»

Мы не отступим Мы не приемлем травлю, злобу и агрессию, развернувшиеся в публичном пространстве в отношении Г.А. Явлинского и Партии «ЯБЛОКО»...

5 230 6 36500 11.02
Блоги

+ МИД России завел аккаунт в TikTok МИД России завел аккаунт в TikTok Героями первого видео стали Алексей Навальный и Сергей Лавров…

5 89 6 33867 06.02
8читать ;смотреть
Блоги

Павел Арзамасцев журналист, член КПРФ

Явление Явлинского народу – а, что, неплохо, Григорий Ляксеевич! Но очередной выход Явлинского к народу, ИМХО, оказался весьма, весьма неплох!..

5 54 6 8991 10.02
Интервью Разворот (утренний)

Константин Богомолов гость: Константин Богомолов режиссер

«Новая этика» агрессивно навязывает несвободу в области мысли и эмоции. Ты должен любить то, что любят эти люди, что они устанавливают как обязательное для любви и ненавидят всех, кто не согласен с их системой ценностей…

5 71 6 11905 11.02
#слушать 41:35 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Нужно ли исключить Явлинского из партии?
5 114 6 18917 08.02
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Чего следует ожидать? Будут вываливаться тонны компромата, тонны лжи, огромное количество нанятых, проплаченных (скудно проплаченных) людей. Всё-таки людей, получающих от этого наслаждение, немного. Поэтому им надо платить хоть чуть-чуть. Им будут платить…

5 163 6 87418 06.02
Блоги

Михаил Мягков научный директор РВИО

Выбор героев – очень серьёзный вопрос Журналист Невзоров, очевидно, плохо знает свою историю. Чему надо всё-таки, я думаю, подучиться. Он говорит, что Зоя – фанатичка, выполнявшая преступные приказы. Но давайте с вами взглянем правде в глаза…

5 259 6 44052 11.02

Популярное за неделю

Новости

Foreign Policy: Сторонники Владимира Путина готовятся к его неизбежному уходу с политической сцены «Российское руководство стремится установить долгосрочную политическую стабильность, которая не позволит следующим лидерам страны нарушать созданный ими баланс», — пишет издание…

5 22 6 56986
Интервью Код доступа

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Им дают удовлетворить самый гнусный инстинкт. Это не инстинкт воровства, а инстинкт забитого человека: «Да, мне плохо, у меня однокомнатная квартира, живу у коммуналке. Зато я других бью»...

5 113 6 109047 06.02
#слушать 50:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Прав ли Григорий Явлинский, резко критикуя Алексея Навального? 
5 162 6 55342 07.02
Блоги

Алексей Елаев юрист

Про ветерана Великой Отечественной Игната Артёменко и «народных документоведов» Попробую сформулировать вопросы, накопившиеся в эти два дня у общественности, и дать на них ответы…

5 195 6 206329 07.02
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Есть огромное преимущество у диктатуры: ее бесполезно бояться. Ты можешь быть кем угодно — аполитичным модельером, парикмахером. К тебе все равно придут. Ты можешь быть глухонемым – тебя все равно осудят за скандирование…

5 60 6 104196 10.02
#слушать 53:08 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8997927
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4810209

Сегодня в эфире