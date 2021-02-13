Администрация президента США Джо Байдена намерена закрыть тюрьму Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По словам представителя Минобороны США Джона Кирби, закрытие объекта поддерживает глава ведомства Ллойд Остин, передает CNN. По данным источников Reuters, в ближайшие недели или месяцы Байден подпишет документ о пересмотре судьбы тюрьмы. При этом агентство не ожидает, что это приведет к немедленному закрытию объекта.

Тюрьма была создана в 2002 году для содержания преступников, обвиняемых в терроризме. Закрыть ее предлагал еще Барак Обама, но инициативу не одобрил конгресс. Дональд Трамп выступал за сохранение объекта. Правозащитники призывают его закрыть.