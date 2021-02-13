Администрация президента США Джо Байдена намерена закрыть тюрьму Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По словам представителя Минобороны США Джона Кирби, закрытие объекта поддерживает глава ведомства Ллойд Остин, передает CNN. По данным источников Reuters, в ближайшие недели или месяцы Байден подпишет документ о пересмотре судьбы тюрьмы. При этом агентство не ожидает, что это приведет к немедленному закрытию объекта.
Тюрьма была создана в 2002 году для содержания преступников, обвиняемых в терроризме. Закрыть ее предлагал еще Барак Обама, но инициативу не одобрил конгресс. Дональд Трамп выступал за сохранение объекта. Правозащитники призывают его закрыть.
Администрация президента США Джо Байдена намерена закрыть тюрьму Гуантанамо на Кубе
Администрация президента США Джо Байдена намерена закрыть тюрьму Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По словам представителя Минобороны США Джона Кирби, закрытие объекта поддерживает глава ведомства Ллойд Остин, передает CNN. По данным источников Reuters, в ближайшие недели или месяцы Байден подпишет документ о пересмотре судьбы тюрьмы. При этом агентство не ожидает, что это приведет к немедленному закрытию объекта.