Адвокаты Дональда Трампа завершили выступление в американском сенате по делу об импичменте бывшего президента США. Из заявленных 16 часов для своих аргументов им потребовалось три, отмечает агентство Associated Press. В ходе выступлений, сторона защиты, в частности, заявляла о лицемерии со стороны обвинения. По данным телеканала CNN, вчерашнее выступление защиты понравилось Трампу больше предыдущего. Сегодня заседание продолжится в 10 утра по местному времени (18:00 мск).

Процесс по импичменту начался в сенате 9 февраля. Поводом для него послужил штурм здания Капитоля в день, когда конгрессмены должны были утвердить избранным президентом демократа Джо Байдена.