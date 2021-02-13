Муфтия Ингушетии Ису Хамхоева оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за заседания имамов. Там обсуждалась судьба арестованных и уже осужденных участников митингов против соглашения о границе с Чечней, которые прошли весной 2019 года и сопровождались столкновениями с полицией. Участники заседания подготовили обращение к президенту Владимиру Путину с требованием освободить местных политзаключенных и вернуть в состав Ингушетии Пригородный район. Об этом сообщает портал «Фортанга». Как рассказал изданию адвокат Магомед-Басир Оздоев, Магасский суд признал мероприятие массовой акцией. Хамхоеву вменили нарушение установленного порядка ее организации, хотя, как отмечает адвокат, закон предусматривает проведение собраний в необщественных местах без уведомления.