Загруженности автомобильных дорог Москвы к 3 часам ночи составляла 8 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». Основные затруднения наблюдаются на МКАД. Тяжелая дорожная ситуация сохраняются на фоне снегопада и гололедицы. Вечером пробки на дорогах достигли максимальных 10 баллов, такая загруженность сохранялась почти три часа.

Снегопад, который обрушился на Москву, побил накануне суточный рекорд осадков для 12 февраля, установленный в 1973 году.