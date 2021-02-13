Администрация Джо Байдена будет добиваться экстрадиции из Великобритании в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Администрация нового американского президента Джо Байдена намерена добиваться экстрадиции из Великобритании в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Минюст на этой неделе направил в суд Лондона документы с тем, чтобы оспорить постановление, согласно которому он не может быть выдан американской стороне. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на представителя Министерства юстиции США, которое выполняет также функции генпрокуратуры. По сведениям издания, власти США ранее намеревались предоставить британскому суду материалы, свидетельствующие в пользу того, что в американских тюрьмах гуманно обращаются с заключенными. В США против Ассанжа выдвинуты 18 уголовных обвинений, связанных с крупнейшим случаем раскрытия секретной информации. В совокупности ему грозит до 175 лет тюремного заключения.
2021-02-13T04:07:02+03:00
2021-02-13T04:07:02+03:00
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04:07, 13 февраля 2021
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