В заседании по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу объявлен перерыв. Процесс возобновится сегодня в Сенате Конгресса США в 10 утра по местному времени (18:00 мск). Об этом сообщил лидер демократического большинства Чак Шумер. Ранее он и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл заявили, что у сенаторов закончились вопросы для обвинителей из Палаты представителей Конгресса и адвокатов Трампа. На эту процедуру было отведено около четырех часов, однако законодатели воспользовались только примерно половиной предоставленного времени. Ранее стороны обвинения и защиты уже изложили свою позицию. Обвинители выступали в Сенате в среду и четверг, а сторона защиты — в пятницу. Ожидается, что итоговое голосование пройдет уже на этих выходных.
2021-02-13T04:05:56+03:00
2021-02-13T04:05:56+03:00
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04:05, 13 февраля 2021
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