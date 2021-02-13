В заседании по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу объявлен перерыв. Процесс возобновится сегодня в Сенате Конгресса США в 10 утра по местному времени (18:00 мск). Об этом сообщил лидер демократического большинства Чак Шумер. Ранее он и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл заявили, что у сенаторов закончились вопросы для обвинителей из Палаты представителей Конгресса и адвокатов Трампа. На эту процедуру было отведено около четырех часов, однако законодатели воспользовались только примерно половиной предоставленного времени. Ранее стороны обвинения и защиты уже изложили свою позицию. Обвинители выступали в Сенате в среду и четверг, а сторона защиты — в пятницу. Ожидается, что итоговое голосование пройдет уже на этих выходных.