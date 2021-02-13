ФСИН начала проверку в тюменской колонии после публикации видео с издевательствами над заключенным. На кадрах, которые опубликовало сетевое издание 72.ru, видно человека в пластиковом пакете с мешком на голове. Мужчина задыхается, просит прекратить издевательства, а голос за кадром отвечает ему нецензурной бранью. Неназванные собеседники издания уточнили, что это произошло в феврале. По данным тюменского омбудсмена Сергея Миневцева, видео снято в колонии строгого режима №1 в Тюмени. Врачи не зафиксировали у мужчины повреждений. Тех, кто это снимал, уже нашли.
2021-02-13T04:04:56+03:00
2021-02-13T04:04:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 13 февраля 2021
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