ФСИН начала проверку в тюменской колонии после публикации видео с издевательствами над заключенным. На кадрах, которые опубликовало сетевое издание 72.ru, видно человека в пластиковом пакете с мешком на голове. Мужчина задыхается, просит прекратить издевательства, а голос за кадром отвечает ему нецензурной бранью. Неназванные собеседники издания уточнили, что это произошло в феврале. По данным тюменского омбудсмена Сергея Миневцева, видео снято в колонии строгого режима №1 в Тюмени. Врачи не зафиксировали у мужчины повреждений. Тех, кто это снимал, уже нашли.