На Кубе произошло масштабное отключение мобильной связи и интернета. ЧП случилось в Гаване и трех других провинциях, сообщает Reuters. Все интернет-службы и международная связь перестали работать. Международная связь была восстановлена через 90 минут, а интернет — через 10. Кубинская телекоммуникационная компания ETECSA написала в Twitter, что из-за «технического прерывания» были недоступны звонки, отправка сообщений, а также доступ к интернету. В настоящее время проблему устранили. В компании не объяснили причину сбоя, но отметили, что в 2020 году трафик мобильной сети вырос в три раза.