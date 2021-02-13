Сенаторы потребовали от президента США Джо Байдена не ослаблять санкции против газопровода «Северный поток-2». Соответствующее письмо направили в Белый дом республиканец Джеймс Риш и демократ Джин Шахин, сообщает Bloomberg, называя их «двумя ключевыми сенаторами». По их мнению, завершение строительства газопровода повредит отношениям США и Германии. Конгрессменов также обеспокоили сообщения о том, что Берлин предлагал Вашингтону «пренебречь санкциями». Агентство отмечает, что в последнее время в немецких СМИ появились сообщения о попытке правительства канцлера Ангелы Меркель заключить сделку с администрацией бывшего президента Дональда Трампа, которая позволила бы завершить строительство газопровода.