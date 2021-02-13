В Нижнем Тагиле полиция и ОМОН оцепили мечеть для проверки документов у посетителей. Об этом рассказал агентству «Между строк» имам Фанис Галиев. Согласно фото и видео, которые публикуют сообщества во ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил» и «ЧП Нижний Тагил», снаружи мечети ходили силовики в шлемах с дубинками и автоматами, а рядом стояли несколько полицейских автобусов. На представленных видеозаписях также видно, как полицейский у выхода из мечети фотографирует спустившего маску мужчину, за спиной которого стоят еще несколько десятков человек. Подписчики рассказали, что сначала их держали в мечети около 3 часов. Затем увезли в отдел полиции. Всего было задержано около 140 человек, всех поместили в подвал, в котором было очень холодно. Там они просидели еще около трех часов. При этом имам утверждает, что полиция задержала только пятерых. У них были документы не в порядке, кто-то просто их дома забыл. Галиев отметил, что проверки проходят постоянно.
2021-02-13T03:06:55+03:00
2021-02-13T03:06:55+03:00
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03:06, 13 февраля 2021
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