Заместителю главного редактора «Эха Москвы в Петербурге» Арсению Веснину пригрозили делом о клевете. Поводом стала публикация в Телеграме о том, что полицейские съели еду, которую волонтеры передали задержанным. Сотрудники дежурной части это отрицали. Как рассказал сам журналист, он узнал о пропаже бургеров из чата задержанных на акции в поддержку Алексея Навального, протоколы на которых рассматривали в Московском районном суде. Веснин уточнял, что в его рассказе не было конкретных лиц, как и заведомо ложных сведений – только распространение информации, которую он счел общественно важной. Он также писал, что задержанные жаловались на холод и клопов в отделе полиции.
2021-02-13T03:05:52+03:00
2021-02-13T03:05:52+03:00
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03:05, 13 февраля 2021
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