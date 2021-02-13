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02:12, 13 февраля 2021

Цена нефти марки Brent впервые за год превысила 62 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent впервые за год превысила 62 доллара за баррель. Стоимость апрельского фьючерса выросла почти на 1,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже. Мартовский фьючерс на WTI вырос почти на 2%, почти до 59.40. Подорожание происходит на фоне сокращения запасов сырья — в США запасы нефти в хранилищах достигли самого низкого уровня почти за год, пишет Bloomberg. Еще один фактор — политика сокращения нефтедобычи стран ОПЕК+.



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