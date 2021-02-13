Цена нефти марки Brent впервые за год превысила 62 доллара за баррель. Стоимость апрельского фьючерса выросла почти на 1,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже. Мартовский фьючерс на WTI вырос почти на 2%, почти до 59.40. Подорожание происходит на фоне сокращения запасов сырья — в США запасы нефти в хранилищах достигли самого низкого уровня почти за год, пишет Bloomberg. Еще один фактор — политика сокращения нефтедобычи стран ОПЕК+.