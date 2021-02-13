Китай отказался предоставить экспертам ВОЗ необработанные данные о ранних случаях заражения коронавирусом

Китай отказался предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения необработанные данные о ранних случаях заражения коронавирусом. Предполагалось, что эти сведения могли бы помочь определить, как и когда вирус начал распространяться в стране. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей ВОЗ. Пекин отклонил запросы экспертов на передачу данных о 174 случаях COVID-19, выявленных в городе Ухань в декабре 2019 года. По словам специалистов ВОЗ, вместо этого китайские власти и ученые поделились собственными исследованиями и представили анализ медицинских записей за несколько месяцев до вспышки COVID-19, согласно которому ранее в стране не было выявлено случаев этого вируса. Официальный Пекин не стал комментировать эту информацию.