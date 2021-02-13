Россия не поддержала резолюцию Совета по правам человека ООН с осуждением переворота в Мьянме

Россия не поддержала резолюцию Совета по правам человека Организации объединенных наций с осуждением переворота в Мьянме. Об этом сообщает пресс-служба ООН. В документе содержится призыв к военным, захватившим власть в стране 1 февраля, отменить чрезвычайное положение и вернуть полномочия гражданским властям. Также в СПЧ призвали отпустить всех задержанных, в том числе государственного советника Аун Сан Су Чжи и президента Вин Мьина. Представитель России Дмитрий Воробьев считает, что в ситуации с Мьянмой «вновь выбран бесперспективный метод обвинений и давления на суверенное государство», передает ТАСС. К резолюции также отказались присоединяться Китай, Боливия, Венесуэла и Филиппины.