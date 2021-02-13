Новая администрация США не оставит без внимания ситуацию с правами человека в России. Об этом заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. В чем может выразиться реакция Вашингтона, он не уточнил. Дипломат напомнил, что администрация США проводит обзор российских действий, часть которого президент Джо Байден поручил подготовить директору Национальной разведки. По словам представителя Госдепа, «аналитики рассматривают ряд злонамеренных действий России за последние годы». В их числе Прайс назвал «вмешательство в американские выборы, хакерские атаки, вознаграждения талибам (радикальное движение «Талибан» запрещено в РФ) за нападения на военнослужащих США в Афганистане, использование химического оружия против Алексея Навального».