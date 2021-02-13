Мосгорсуд 20 февраля рассмотрит апелляцию о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Накануне защита обжаловала решение Симоновского суда. 2 февраля суд согласился с позицией ФСИН, которая посчитала, что политик уклонялся от контроля исполнительной инспекции, когда находился в Германии на лечении после отравления «Новичком». Если решение не будет изменено, он проведет в колонии два года и восемь месяцев. Навальный был задержан 17 января прямо в аэропорту Шереметьево, когда прилетел из Германии.

Также накануне в Бабушкинском суде Москвы прошел второй день рассмотрения дела против Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко. Следующее заседание назначено на 16 февраля.