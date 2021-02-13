Футболист Криштиану Роналду первым в мире набрал более полумиллиарда подписчиков в соцсетях

Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду первым в мире набрал более полумиллиарда подписчиков в соцсетях. Сейчас у Роналду 261 миллион подписчиков в инстаграме, 148 миллионов в фейсбуке и 91 миллион в твиттере. Также у футболиста есть канал на ютьюбе с 1 миллионом подписчиков. В инстаграме и фейсбуке Роналду является самым популярным человеком. В твиттере он на пятом месте — после 44-го президента США Барака Обамы и поп-исполнителей Джастина Бибера, Кэти Перри и Рианны.
2021-02-13T01:17:03+03:00
2021-02-13T01:17:03+03:00
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01:17, 13 февраля 2021
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