Футболист Криштиану Роналду первым в мире набрал более полумиллиарда подписчиков в соцсетях

Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду первым в мире набрал более полумиллиарда подписчиков в соцсетях. Сейчас у Роналду 261 миллион подписчиков в инстаграме, 148 миллионов в фейсбуке и 91 миллион в твиттере. Также у футболиста есть канал на ютьюбе с 1 миллионом подписчиков. В инстаграме и фейсбуке Роналду является самым популярным человеком. В твиттере он на пятом месте — после 44-го президента США Барака Обамы и поп-исполнителей Джастина Бибера, Кэти Перри и Рианны.