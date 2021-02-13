Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске для переболевших коронавирусом заразиться новыми штаммами. ВОЗ располагает такими свидетельствами. Сейчас ученые проводят исследования, как надолго переболевшим хватает иммунитета. В организации также сообщили о наличии предварительных данных, согласно которым вакцинация снижает вирулентность инфекции и есть вероятность снижения уровня передачи COVID-19.
2021-02-13T01:14:12+03:00
2021-02-13T01:14:12+03:00
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01:14, 13 февраля 2021
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