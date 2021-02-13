Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске для переболевших коронавирусом заразиться новыми штаммами. ВОЗ располагает такими свидетельствами. Сейчас ученые проводят исследования, как надолго переболевшим хватает иммунитета. В организации также сообщили о наличии предварительных данных, согласно которым вакцинация снижает вирулентность инфекции и есть вероятность снижения уровня передачи COVID-19.