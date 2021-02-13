Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего сына Сердара вице-премьером правительства. Одновременно он стал членом Государственного совета безопасности Республики, сообщает Turkmenportal. На новом посту 39-летний Бердымухамедов-младший займется внедрением инновационных технологий «во все отрасли производства». Ранее он возглавлял министерство промышленности. В Туркмении президент одновременно является главой правительства. Таким образом, отмечает агентство «Фергана», Сердар Бердымухамедов стал заместителем своего отца.
2021-02-13T01:13:19+03:00
2021-02-13T01:13:19+03:00
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01:13, 13 февраля 2021
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